Roma-Juve, Dybala ritrova l’amico Pogba e il club che gli deve 3 milioni

Se fosse stato per lui, non avrebbe mai lasciato la Juve: ma l’addio di Dybala era scritto, la società aveva comunque deciso di liberarsene, un po’ perché non credeva in lui e un po’ perché qualche atto di ribellione non era stato preso bene. Paulo e Paul - spiega 'La Gazzetta dello Sport' - hanno giocato assieme una stagione in bianconero, la 2015-16, vincendo campionato, Supercoppa e Coppa Italia. Sono diventati molto amici e via social si sono “inseguiti”. Domani si ritrovano. Se non bastasse il rendez vous Dybala-Pogba, ecco che il francese ritrova Mourinho (anche se in tribuna), un tecnico con il quale il rapporto a Manchester non era stato, eufemismo, dei migliori. Infine, ma attualissimo, il confronto tra l’argentino e la sua ex società. Dybala aspetta ancora i tre milioni posticipati e mai pagati, c’è il rischio di andare per vie legali. Di sicuro Dybala non farà sconti. Sarà Roma-Juve e tanto altro.