Roma in scadenza. Da Mou a Pinto fino a Rui e Lukaku: futuro da decidere

I Friedkin mettono tutti sotto esame. Fra scadenze e prestiti sono 10 in bilico

Redazione

Nell’ambito dei tesserati di vertice, nella Roma sono ben dieci quelli che fra poco più di nove mesi avranno il rapporto con il club in scadenza, che sia per la fine del loro contratto oppure per il termine del prestito, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il pacchetto è molto significativo, ma a rubare la scena probabilmente sono più quelli fuori dal campo che quelli dentro, visto che ci riferiamo a José Mourinho e al general manager Tiago Pinto. Anche il resto della truppa, comunque, è di primo livello. D’altronde, si va da Rui Patricio a Leonardo Spinazzola fino al terzo portiere Pietro Boer, mentre potrebbero salutare per mancato riscatto (o rinnovo di contratto) Diego Llorente, Rasmus Kristensen, Renato Sanches, Sardar Azmoun e, naturalmente, Romelo Lukaku. Sensazioni? Che valga sempre la legge dei Friedkin: chi dimostra di meritare la Roma potrà restare, ma i conti veri si faranno solo a fine stagione o giù di lì. Possibilmente risultati alla mano.

È ovvio che la situazione di Mourinho e Pinto è molto diversa rispetto a quella degli altri, e non è in alcun modo legata fra loro. Ogni estate l’allenatore portoghese viene corteggiato da squadre importanti oppure da club ricchissimi, come è successo un paio di mesi fa grazie alla rivoluzione portata avanti dai petrodollari sauditi. Da tempo lo Special One ha dato una disponibilità di massima a parlare con la proprietà statunitense in merito a un prolungamento del suo contratto, qualora obiettivi e ambizioni coincidessero, ma al momento la questione non sembra essere una priorità. Discorso simile quello riguardo il general manager, però con una sfumatura sensibile. Pinto infatti, sul fronte dei paletti al bilancio posti dal “fair play” finanziario, è stato sempre espressione della proprietà.

I calciatori, invece, sono davvero sempre più legati al rendimento e agli ingaggi, tenendo conto che la qualificazione alla prossima Champions League resta la stella polare della società. Rui Patricio, ad esempio, ha avuto un inizio di stagione difficile e, visto che a giugno prossimo avrà compiuto 36 anni, al momento ipotizzare un prolungamento è difficile. Discorso analogo per Spinazzola, che a fine stagione avrà 31 anni. L’azzurro guadagna circa 3 milioni a stagione e quindi, per essere certo di un rinnovo, quanto meno occorrerebbe pensare a un taglio all’ingaggio, anche se da svincolato potrebbe andare a guadagnare (e bene) altrove. Se Lukaku fosse protagonista di una stagione “monstre”, è ovvio che il Chelsea per cederlo a titolo definitivo difficilmente chiederebbe meno di quaranta milioni di euro e a quel punto si dovranno fare delle valutazioni. Con Mourinho, Pinto o con chi prenderà il loro posto. Perché tutti passano, ma la Roma resta.

