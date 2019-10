Roma in ginocchio, tra k.o. e troppi gialli

14 infortunati e ben 32 i cartellini gialli incassati dalla Roma in questo inizio di campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono numeri quasi da record, ma in negativo. A pesare, le defezioni in corsa di Cristante e Kalinic e i 4 cartellini gialli incamerati.

Oggi si saprà di più sulle condizioni di Cristante (adduttore destro) e Kalinic (forte contusione alla gamba sinistra). La sensazione è che difficilmente ci si possa contare per il match di giovedì con il Gladbach. Per Cristante si teme uno stop di una quindicina di giorni, con la Roma costretta ad affrontare il tour de force con un solo centrocampista a disposizione (Veretout) e due soluzioni di emergenza in mediana: Pastore o Santon.

Preoccupante anche il dato sulle ammonizioni. Dal via in tutto sono già 32 cartellini gialli, che vuol dire 3,2 di media a partita, considerando che finora la squadra di Fonseca ha giocato otto partite di campionato e due di Europa League.