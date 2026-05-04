Roma in Germania per Nusa e Schlager. Poi Oosterwolde

Giallorossi in Germania con un osservatore per monitorare due giocatori nel mirino del club: l'attaccante del Lipsia e il centrocampista del Bayer

La Roma si sta già muovendo sul mercato come dimostra la presenza di un osservatore giallorosso sabato alla BayArena per assistere alla sfida tra Bayer Leverkusen e Lipsia. Dove giocano Antonio Nusa, primo nome della lista di Gasperini per l’attacco e il centrocampista Xavier Schlager, che ora si può prendere a parametro zero. Come sottolinea Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport', monitorato anche Jayden Oosterwolde, difensore centrale del Fenerbahce che può arrivare al posto di Ndicka.