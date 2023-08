Roma, indifesa: Mou ha bisogno di filtro e Smalling

Se sia il frutto di un cambio di filosofia o di un rodaggio assai più complicato del solito, si capirà presto, scrive Davide Stoppini su La Gazzetta dello Sport. Di sicuro la Roma delle prime due uscite di campionato ha messo in evidenza problemi che la scorsa stagione non si vedevano. E la maggior parte di questi chiamano in causa la fase difensiva . La squadra di Mourinho nel campionato 2022-23 ha avuto la quarta miglior difesa per rendimento , con 38 gol incassati in 38 partite, uno di media ogni 90’. Ora che di minuti ne sono passati 180, Rui Patricio si è già dovuto arrendere quattro volte.

Nel pentolone finiscono errori individuali e di concetto, magari anche qualche lacuna emersa dopo un paio di cessioni. Una su tutte, quella di Matic, che garantiva copertura, filtro, affidabilità, esperienza e letture di gioco al di sopra della media. La prima parte di questa stagione romanista è tutta in una fotografia, il raddoppio di Ngonge di sabato a Verona. Ovvero una squadra proiettata in avanti, senza lo straccio di una marcatura preventiva, con un avversario lanciato in velocità contrastato poco e male. Paredes non sarà mai Matic. L’argentino aggiunge verticalità, si è visto persino a Verona pur dentro un primo tempo negativo. Ma davanti alla difesa forse Mou ha bisogno di altro. E infatti nella ripresa del Bentegodi in mezzo ha riportato Cristante, più abile (e non ci vuole molto) nello sporcare le linee di passaggio avversarie. Resta da capire come Mourinho vorrà gestire il suo centrocampo da qui in avanti. La sensazione è che, con questa rosa, Cristante per caratteristiche sia imprescindibile.