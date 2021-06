Roma in agguato: se Dzeko parte occhi su Kalajdzic

L'attaccante può essere il sostituto del bosniaco. Lo Stoccarda pronto a chiedere almeno 20 milioni

La Roma in questo Europeo sembra attratta da calciatori rivali dell’Italia. Dopo Xhaka, capitano della Svizzera, che è da tempo il primo obiettivo del club giallorosso, e il terzino della Turchia Celik, è seguito da Tiago Pinto anche Sasa Kalajdzic, attaccante dell’Austria e prossimo avversario degli Azzurri, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Non è un mistero che il futuro dell’attacco che sarà affidato a José Mourinho dipenderà da come andrà a finire la questione legata alla permanenza (o meno) di Edin Dzeko. La dirigenza non intende cederlo gratuitamente. Monetizzare la sua cessione, però, alla sua età non è semplice, per questo bisognerà sciogliere questo nodo in fretta, se si vorrà cercare un suo erede. Per Mourinho la permanenza di Dzeko non sarebbe un problema, ma se fosse ceduto Kalajdzic diventerebbe subito un obiettivo concreto, anche se lo Stoccarda non chiederà meno di 20 milioni.