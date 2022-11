Roma, il tesoro è fatto in casa: baby Tahirovic e gli altri gioielli

“Sapevo da tempo che era pronto. Complimenti per il debutto, è andato molto bene”. Nella delusione del pareggio con il Torino, José Mourinho si è consolato con l’ennesimo bambino lanciato, Benjamin Tahirovic , scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Uno su cui aveva messo gli occhi da tempo e che ora hanno scoperto anche Svezia e Bosnia, le due nazionali che sono pronte a contendersene i servigi futuri. Già, perché tra le mille facce di questa storia c’è anche il fatto che finora Tahirovic non ha mai giocato in nessuna rappresentativa giovanile, né della Svezia (dove è nato nel 2003) né della Bosnia, il paese di origine dei suoi genitori.

A prescindere da ciò che succederà, di certo c’è che il gruppo dei bambini cresce. E anche molto bene. Perché se uno è anche andato al Mondiale (Zalewski con la Polonia), gli altri sono in rampa di lancio. Parliamo ovviamente di Bove, Volpato e Faticanti, un patrimonio che Mourinho sta valorizzando e che lascerà sicuramente in dote alla Roma nel giorno in cui deciderà di proseguire altrove la sua carriera. Del resto, l’allenatore portoghese lo ha sempre detto in questi suoi 16 mesi romani quanto ci tenga ai baby ed alla loro crescita.