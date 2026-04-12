Roma, il retroscena sui no alla panchina: da Fabregas a Emery, tutti i rifiuti

Le parole di Ranieri hanno fatto rumore. E non poco. Alcuni passaggi del suo intervento continuano a riecheggiare all’interno dell’Olimpico, ma ce n’è uno in particolare che ha colpito più degli altri. "C’erano 5-6 allenatori in lista. Tre non hanno accettato, poi la società ha scelto Gasperini", ha dichiarato Ranieri pochi minuti prima dell'inizio della sfida contro il Pisa. Una frase che ha inevitabilmente aperto scenari e retroscena inattesi. Fino a quel momento, infatti, si era sempre pensato a una scelta lineare e condivisa. Ma secondo quanto riportato da Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, la realtà sarebbe stata più complessa. La Roma avrebbe infatti sondato diversi profili internazionali, tra cui tre tecnici spagnoli di primo piano: Fabregas, Emery e Ernesto Valverde. Tutti e tre avrebbero declinato la proposta del club giallorosso. In particolare, il nome di Valverde era stato seguito con grande attenzione anche da Ranieri, che lo avrebbe contattato direttamente. Il tecnico del Athletic Club, infatti, era stato protagonista anche di un precedente contatto simbolico: dopo il ritorno di Europa League dopo il match tra la Roma e i baschi, Ranieri gli avrebbe consegnato personalmente il proprio biglietto da visita. Successivamente, anche Emery sarebbe stato avvicinato, ma l’allenatore spagnolo avrebbe preferito proseguire la sua esperienza all’Aston Villa.