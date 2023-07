Roma, il miglior Aouar è la svolta. Scamacca al centro del gol

S’è mossa bene fin qui la Roma: Ndicka e Aouar sono gente di rendimento. Mancano il centravanti (indispensabile) e l’esterno destro per dare a Mourinho una squadra compatta, fisica, con due alternative per ruolo, come riporta La Gazzetta dello Sport. I nomi non sono segreti. Al centro dell’attacco il preferito è Scamacca, in attesa della consacrazione definitiva: numero 9 moderno, colpi da “arretrato” alla Dzeko, fisico imponente, l’azzurro deve ritrovare l’ispirazione dell’ultima stagione nel Sassuolo e dimenticare il West Ham.