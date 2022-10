Roma, il destino nelle tue mani

Il punto con cui la Roma torna da Siviglia è meritato perché i giallorossi hanno saputo andare oltre le difficoltà di un primo tempo faticoso, scrive Gian Battista Olivero su La Gazzetta dello Sport , e organizzare una ripresa più aggressiva e determinata , impedendo il palleggio e le ripartenze del Betis. Il pareggio, e questa è la seconda buona notizia, consente alla Roma di evitare troppi calcoli : qualcuno andrà pur fatto, perché il peccato originale della sconfitta in Bulgaria ha complicato il cammino dei giallorossi e quindi avranno valore gli scontri diretti e magari anche la differenza reti, ma battendo l’Helsinki in Finlandia e il Ludogorets all’Olimpico la qualificazione ai playoff di Europa League non dovrebbe scappare.

Va detto che per il Betis la gara di ieri era poco più di un’amichevole, visto che il primo posto nel girone era già virtualmente opzionato. E Pellegrini, infatti, ha lasciato in panchina Guido Rodriguez. Però questo non significa che gli spagnoli abbiano snobbato la gara. Anzi, il loro modo di giocare, quel fraseggio ipnotico e quei continui incroci sulla trequarti non hanno risentito del ridotto impatto sulla classifica. E infatti in avvio la Roma, senza concedere molto, ha però sofferto proprio perché non riusciva a spezzare con continuità la fitta trama di passaggi.