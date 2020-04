Roma, idea Thauvin: con lui fantasia sulla trequarti. E più assist e gol

Rispetto a Pedro e a Mertens ha lo svantaggio di non avere il contratto in scadenza a giugno e, quindi, di non liberarsi in estate a parametro zero. Il vantaggio, invece, è quello di essere più giovane di entrambi, il che lo fa rientrare perfettamente nei parametri che la Roma si è data per eventuali investimenti sul mercato. Ecco che da un po’ sul taccuino di Gianluca Petrachi è segnato ben in vista anche il nome di Florian Thauvin, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

E’ un giocatore con una classe cristallina, capace di cambiare le sorti di una partita anche da solo. Tendenzialmente nel 4-2-3-1 di Fonseca andrebbe a giocare a destra, con la possibilità di rientrare e sfruttare le doti balistiche del suo piede sinistro. Esattamente come faceva nel Marsiglia di Rudi Garcia, la squadra dove ha reso sicuramente meglio, così tanto da convincere Didier Deschamps a convocarlo per il Mondiale di Russia 2018.

Il suo contratto va in scadenza a giugno 2021, il che vuol dire che Thauvin è destinato o a rinnovare o a partire. E considerando che il Marsiglia non naviga nell’oro e già prima dell’emergenza coronavirus aveva bisogno di vendere per non rischiare di restare impigliato nella rete del fair play finanziario, ecco lì che Thauvin sarà uno dei giocatori destinati a lasciare la squadra.