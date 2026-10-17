All'improvviso la Roma si riscoprì più giovane, sfrontata, col piglio dei ventenni. Perché nel silenzio che precede il boato dell'Olimpico, Gian Piero Gasperini si prepara a cambiare volto alla squadra con gli "angeli dalla faccia sporca" di cui dispone. E allora il tecnico scatenerà in campo il talento di sei ragazzi terribili pronti a prendersi il futuro. In attacco, toccherà a Santiago Castro (22 anni) sostituire il centravanti top Malen, a Matias Soulé (23) ricoprire il ruolo della Joya e fare la differenza e a Rodrigo Mora (19) occupare la trequarti sinistra, mentre in mezzo - scrive Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport' - sarà Niccolò Pisilli (22) a ricoprire la zona di Koné, a destra Emanuele Lulli (19) dovrà arare la fascia e in difesa spetterà probabilmente a Daniele Ghilardi (23) il compito di rimpiazzare l'acciaccato Mancini. Sei talenti, un'unica missione: trasformare l'emergenza in una serata di bellezza calcistica, dimostrando che l'audacia non ha età e che l'avvenire, a Trigoria, è già cominciato. Gasp non ha dubbi sulle potenzialità del gruppo. E dunque, non teme affatto un gap d'esperienza da parte dei suoi ragazzi, attesi da una sfida col Genoa.