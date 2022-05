Roma, gli abbonamenti sono già da record: superati i 21 mila

In pochi giorni migliorato il dato finale di un anno fa. Si punta a quota 30mila

Che il popolo romanista stia vivendo un momento di esaltazione collettiva è testimoniato non solo dalle migliaia di persone che due giorni fa si sono riversate nelle strade a salutare il pullman della squadra vincitrice della Conference, ma anche da una buona parte di quei tifosi che sono già andati alla cassa "virtuale" per rinnovare o sottoscrivere un abbonamento per la prossima annata, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.