Roma giù: ma che sfortuna

L'impressione era che la Roma, dopo aver preso in mano il gioco nel primo tempo e aver sprecato la grande occasione dal dischetto, avrebbe potuto concretizzare una certa superiorità. Ma a inizio ripresa è arrivato a sorpresa il gol degli olandesi e la reazione giallorossa non ha prodotto il pareggio. La speranza è che i problemi fisici siano lievi, soprattutto per Dybala, perché le difficoltà in zona tiro sono evidenti. La Roma concede pochissimo, ma fatica a concretizzare: nelle ultime tre trasferte europee non ha mai segnato.