Roma, giorni decisivi. Sfida difficile col Siviglia e inizia l’era Friedkin

Ci sono partite che pesano come delle finali. Per il presente e per il futuro di un club. Siviglia-Roma è l’esatto emblema di questo assioma, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Perché stasera i giallorossi si giocano un pezzo di Europa, la speranza di poter vincere qualcosa e inseguire ancora la prossima Champions League e, contemporaneamente, anche la voglia di abbracciare nel migliore dei modi un futuro che sarà presto colorato in modo diverso. Già, perché il passaggio di consegne da James Pallotta a Dan Friedkin sembra oramai cosa fatta. Mancano le firme, manca il famoso deal, ma il tutto dovrebbe essere messo nero su bianco in questi giorni, forse già oggi con un comunicato che potrebbe ufficializzare il passaggio di proprietà.

Passare il turno oggi vorrebbe dire portare a casa un bonus di 1,5 milioni, che diventerebbero 3,9 in caso di semifinale, 8,4 se arrivasse la finale e addirittura 12,4 se la Roma portasse a casa la coppa. Tanti soldi, soprattutto in un momento in cui i conti di certo non brillano per lucentezza. Tra l’altro, andando fino in fondo la Roma vedrebbe crescere anche la sua quota di market pool (per la cui definizione esatta bisognerà aspettare la fine del torneo e il piazzamento dell’Inter), con un previsione totale di circa 20 milioni in caso di successo. Insomma, un bel gruzzoletto, che aiuterebbe a migliorare la situazione pure in prospettiva.

Intanto Pallotta e soci, uscendo ora, se ne andrebbero con una minusvalenza di circa un centinaio di milioni, forse qualcosa in più. A meno che Pallotta non riesca a farsi garantire un bonus da Friedkin in caso di approvazione definitiva del nuovo stadio di Tor di Valle.

Nel frattempo in Inghilterra aumentano i rumours intorno ad un eventuale interesse dello stesso Pallotta per il Newcastle, dopo che la trattativa per il passaggio del club inglese al Saudi Arabia’s Public Investment Fund è saltata.