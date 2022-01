Roma-Genoa, Blessin: “Mourinho tra i migliori al mondo, ma voglio vincere”

Il nuovo allenatore rossoblù ha rispetto per lo Special One: "Ma farò l'impossibile"

Il nuovo allenatore del Genoa Alexander Blessin è pronto al primo scontro con una grande in Serie A. Un battesimo di fuoco a Roma, dopo il pareggio per 0-0 con l'Udinese. L'inizio di un cammino per una salvezza che ad ora sembra molto difficile. Il tecnico tedesco, allievo di Rangnick, si è raccontato a 'La Gazzetta dello Sport': "Ma Roma non è stata costruita in un giorno. Sono il quarto allenatore della stagione. Dobbiamo imparare in fretta dagli errori in campo".