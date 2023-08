Roma, finisce il ritiro con un 4-2 contro il Farense

Termina con una vittoria il ritiro della Roma in Portogallo, come riporta La Gazzetta dello Sport. I giallorossi, a Faro, ieri hanno battuto per 4-2 il Farense. Tre le autoreti complessive. Le reti in questa successione: al 3’ l’autogol di Artur Jorge, a cui hanno fatto seguito le reti di Belotti al 33’ e di Pellegrini al 42’.