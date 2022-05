Roma Femminile, un derby stravinto. Adesso la finale di Coppa Italia

Le giallorosso battono la Lazio in trasferta per 3-0, grazie alle reti di Mijatovic, Pirone e Haug

Classifica alla mano, la partita non contava quasi nulla. Ma un derby è sempre un derby, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, così la Roma femminile - già qualificata alla prossima Champions League - ieri si è tolta la soddisfazione di battere la Lazio in trasferta per 3-0, grazie alle reti di Mijatovic, Pirone e Haug. Certo, la squadra biancoceleste, già retrocessa, non era la squadra più forte del lotto, ma quanto basta per far sì che le giallorosse abbiano fatto rodaggio in vista della finale di Coppa Italia che le attende. Con questo risultato la Roma chiude la stagione con numeri importanti e da cui ripartire per il futuro: 15 risultati utili consecutivi tra campionato e coppa, 54 punti conquistati (massimo storico delle giallorosse in A) e soprattutto 60 gol segnati, che valgono il primato momentaneo di miglior attacco del campionato.