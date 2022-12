Roma femminile, Spugna: “Ragazze ripartiamo subito contro la Juve”

Se non è un match point, poco ci manca, scrive Emanuele Zotti La Gazzetta dello Sport. Alle 14.30 la Roma femminile sfida la Juventus al Tre Fontane (diretta Dazn, TimVision e La7), in uno scontro diretto potenzialmente decisivo per la lotta al titolo. Con un successo le giallorosse si porterebbero a +9 in classifica sulle bianconere, un divario che - se mantenuto fino a febbraio - consentirebbe alle ragazze di Spugna di arrivare nettamente avvantaggiate alla poule scudetto. Per uscire con i 3 punti dalla gara di oggi però, Bartoli e compagne dovranno sfatare un tabù che dura da sempre: finora infatti la Roma non è mai riuscita a battere la Juve in Serie A (il bilancio è di un pareggio e 7 sconfitte). Quest’anno però le cose sembrano essere cambiate. Per la prima volta le giallorosse arrivano al big match nei panni di prime della classe e, in caso di vittoria, porterebbero a 9 il numero di successi consecutivi in campionato (eguagliando la striscia positiva ottenuta tra ottobre 2021 e febbraio 2022).