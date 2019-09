Roma femminile: Serturini e Hegerberg, doccia fredda alla Fiorentina

La Roma si riscatta dopo il k.o. casalingo all’esordio contro il Milan e si prende i primi 3 punti battendo 2-0 la Fiorentina nel fortino Bozzi. Come riporta Giulio Saetta de La Gazzetta dello Sport, il tecnico Bavagnoli cambia cinque titolari e ottiene le risposte. Da Bonfantini a destra per la brasiliana Andressa (affaticamento). Dalla rumena Ceasar al posto di Pipitone tra i pali, che sullo 0-0 respinge un rigore (centrale) di Bonetti. La Fiorentina parte forte

e sfiora la rete quattro volte, poi la doccia fredda di Serturini allo scadere del primo tempo, che segna l’1-0 con un bolide da oltre 30 metri. E al 21’ della ripresa la missione diventa impossibile per l’espulsione di Breitner per un’entrataccia su Bonfantini. La chiude Hegerberg – primo gol in A – alla mezzora con un tap-in dopo tiro di Serturini non bloccato da Durante.