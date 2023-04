Roma Femminile nella storia, primo scudetto. Giacinti: “Che gioia, ora doppietta”

Le ragazze di mister Spugna interrompono l’egemonia della Juventus. L’attaccante: "Sono rinata, qui una famiglia. Prendiamoci la Coppa Italia"

Gioia, orgoglio e gratitudine. Come scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport, c’è un mondo racchiuso nello sguardo di Valentina Giacinti che, a margine della festa scudetto giallorossa esplosa al campo delle Tre Fontane, quasi non riesce a trovare le parole per spiegare l’importanza del titolo appena conquistato: "E' un traguardo che ho fortemente voluto nella mia carriera. Sono felicissima di aver conquistato uno scudetto sul campo con una squadra così compatta".

Giacinti, avete dominato la stagione dall’inizio alla fine. E il vostro scudetto sembrava quasi scontato... "Gli scudetti non sono mai scontati. Il momento più bello l’abbiamo vissuto la settimana scorsa, quando il gol segnato da Sophi contro la Juventus ci ha permesso di scrollarci di dosso tutte le nostre paure e abbiamo capito di poter conquistare qualcosa".

Con i tifosi ha instaurato un rapporto speciale. Giocare con la carica del Tre Fontane fa davvero la differenza? "Il pubblico e i tifosi a Roma sono fantastici. Meritavano questo scudetto".

Sente di aver avuto un peso determinante nella conquista di questo trofeo? "Sì. Sono consapevole di quello che ho portato a questa squadra. Sapevo che alla Roma mancava un’attaccante per riuscire a fare un ulteriore passo in avanti. Ringrazio la Roma per quello che mi ha dato e per la condizione che mi ha restituito".

A che cosa si riferisce? "C’è stato un periodo in cui avevo perfino pensato di lasciare il calcio ma fortunatamente sono riuscita a tirarmi fuori da quell’incubo".

Quando avete capito di avere le carte in regola per spezzare lo strapotere juventino in Italia? "Sapevamo bene che battere la Juventus nello scontro diretto della settimana scorsa sarebbe stato fondamentale, ma con la consapevolezza che se fosse andata male la questione scudetto sarebbe continuata a dipendere da noi. Che avremmo potuto vincere l’ho capito subito, fin dai primi giorni di ritiro".

Non manca ancora la ciliegina sulla torta? "Sì. Vogliamo provare a vincere la Coppa Italia ma sarà una partita difficile".

Il prossimo obiettivo invece? "Migliorare ancora. Bisogna continuare a lavorare così, magari per provare a fare qualcosa di importante anche in Europa dove quest’anno ci siamo fatte notare. Siamo contente del percorso che abbiamo fatto in Champions League".