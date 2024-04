Roma Femminile, il tricolore arriva in poltrona: è festa per un anno fantastico

Le ragazze di Alessandro Spugna hanno vinto ben 20 delle 22 partite giocate in questo campionato

Redazione 27 aprile 2024 (modifica il 27 aprile 2024 | 08:02)

Un trionfo assoluto. Perché poi, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, proprio di dominio si è trattato, dall’inizio alla fine. E pazienza poi se lo scudetto – il secondo consecutivo in casa giallorossa — è arrivato in poltrona (guardando la vittoria per 2-0 dell’Inter ieri in casa della Juve) e non sul campo, come forse sarebbe stato anche più bello.

Vorrà dire che la festa, quella vera, andrà in scena il 5 maggio, quando la Roma affronterà al Tre Fontane proprio le nerazzurre (in mezzo c’è anche la trasferta in casa del Sassuolo, ma le giallorosse vogliono festeggiare con la propria gente). Intanto, però, da ieri è festa, con la squadra tutta insieme a vedere la partita. La Roma si conferma campione d’Italia, titolo strameritato.

Le ragazze di Alessandro Spugna, infatti, hanno vinto ben 20 delle 22 partite giocate in questo campionato, perdendo solo in casa dell’Inter il 20 gennaio e pareggiando sul campo della Fiorentina sabato scorso. Una percentuale di successi pari al 91%, un’infinità, tanto che nei 5 principali campionati europei solo quei mostri sacri del Barcellona hanno fatto meglio (con il 96%, frutto di 22 vittorie su 23 partite).

Ed allora ora è il momento di fare festa, guardando però già al domani. Perché c’è la voglia di portare a casa il double vincendo anche quella finale di Coppa Italia (quarta consecutiva per le giallorosse) che andrà in scena a Cesena il prossimo 24 maggio, contro la Fiorentina. Un altro successo a cui le giallorosse tengono da matte, proprio per mettere il marchio definitivo su una stagione che le ha viste perdere la Supercoppa contro la Juventus.

