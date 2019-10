Roma femminile, guardia alta con l’Empoli

La notizia più bella Betty Bavagnoli l’ha ricevuta da Manuela Giugliano: la numero 10 della Roma, uscita con l’Italia contro la Bosnia per un fastidio muscolare, sta bene e oggi contro l’Empoli ci sarà, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Assenti, invece, Severini e Corelli, impegnate con l’Under 17, Zecca per una contrattura al retto femorale destro, Corrado (lesione al polpaccio) e Pipitone, per un’infiammazione al tendine del ginocchio sinistro.

Nessun problema, invece, per Andressa, anche lei non al meglio nei giorni scorsi. “Ho chiesto alle ragazze – le parole di coach Bavagnoli a Roma Tv – di non sottovalutare l’Empoli perché affrontiamo una squadra con zero punti, ma la classifica è falsa perché l’Empoli è una squadra che gioca bene e l’affronteremo con l’attitudine giusta per andare a imporre il nostro gioco“. Appuntamento alle 15 al Tre Fontane.