Roma Femminile, dalla Champions la spinta per lo scudetto

Ecco le ambizioni delle giallorosse con gli investimenti societari. E Migliorati tratta Giacinti del Milan

Redazione

L’obiettivo è stato centrato: qualificarsi per la prima volta alla Champions League. Un po’ di rammarico però c’è, perché in questa stagione la Roma ha, per lunghi tratti, espresso il miglior calcio d’Italia, scrive Ciara Zucchelli su La GAzzetta dello Sport. Ha sognato lo scudetto e ha perso la coppa Italia contro l’avversario di sempre, quella Juventus che è, ancora, un passo avanti a tutte. Ma la strada segnata dalle giallorosse è quella giusta: Betty Bavagnoli a capo della divisione, Alessandro Spugna in panchina, fresco di rinnovo. L’asticella, adesso, si alza: la Roma vuole dare ancora più fastidio alla Juventus (che significa provare a vincere il campionato) e far bene nella durissima Champions League.

Le ragazze sono divise tra vacanze e preparazione all’Europeo, Bavagnoli e il suo staff sono invece al lavoro perché le cose da fare sono tante. E non riguardano solo la prima squadra, ma tutta la divisione, perché la sezione femminile del club giallorosso, in questo momento, rappresenta un’eccellenza, nata appena quattro anni fa: la Roma ha già vinto una Coppa Italia, la Primavera ha vinto due scudetti, e oggi si gioca l’accesso alla final four per il quarto anno consecutivo. Bavagnoli ha tolto la tuta e indossato la giacca da dirigente, Spugna si è dimostrato un allenatore capace di plasmare un gruppo dove brillano le stelle Giugliano, Serturini e soprattutto Greggi, e tutto lo staff è completamente allineato a quella che è la filosofia dei Friedkin: fare tanto, parlare poco.

Al direttore sportivo Migliorati il compito di allestire una squadra che il prossimo anno punti ancora più in alto. Si fa il nome di Valentina Giacinti, in uscita dal Milan, che la Roma monitora come altri club.