Roma femminile, contro il Wolfsburg per sognare i quarti

Sotto la neve della Sassonia, la Roma femminile è pronta a dare battaglia. Sperando in un esito diverso da quella di Teutoburgo, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Fortunatamente però, stavolta l’avversario non saranno le tribù germaniche. Alle ore 18.45 (diretta su Dazn) le ragazze di Alessandro Spugna affrontano il Wolfsburg , che insieme alle giallorosse guida il girone B di Women’s Champions League . Uscire con un risultato positivo dall’Aok Stadion sarà comunque complicato, visto il rendimento quasi impeccabile delle tedesche in casa. Se c’è un concetto che Bartoli e compagne hanno ben chiaro però, è quello di potersela giocare con chiunque, come dimostra l’1-1 ottenuto all’andata.

Roma e Wolfsburg sono prime nel girone a quota 7 punti, seguite da St. Polen (3) e Slavia Praga (0). Una classifica pericolosa, specialmente se le giallorosse dovessero perdere la partita di oggi. In caso di ko e di una vittoria del St. Polen sullo Slavia, l’ultima gara - in programma venerdì prossimo a Latina contro le austriache - diventerebbe decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. Domenica invece si torna in campo al Tre Fontane per il big match con la Juventus. In caso di vittoria, il sogno scudetto della Roma diventerebbe molto più che concreto.