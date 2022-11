Roma femminile, c’è il Wolfsburg. Spugna ci crede: “Non solo difesa”

Alle 21 a Latina (stadio vicino al tutto esaurito e diretta su Dazn), per la Roma sarà serata di gala: di fronte alle giallorosse una big europea come il Wolfsburg, che la Champions l’ha vinta due volte nel 2013 e nel 2014, come riporta . La squadra di Alessandro Spugna – che recupera Andressa – arriva all’incrocio con le tedesche condividendo la vetta del girone B, dopo i successi contro St. Polten e Slavia Praga. "Serviranno coraggio e personalità, senza pensare alla classifica – l’analisi del tecnico alla vigilia -, di fronte a una grande avversaria capiremo a che punto siamo. La loro forza ci costringerà a momenti di sofferenza, ma non penseremo solo a difenderci".