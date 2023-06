Roma femminile, caccia al tris. E la Rai prende i diritti del Mondiale

E’ il giorno della finale di coppa Italia FS Italiane, ultimo atto di una stagione in qualche modo storica, viste le novità nel format del campionato e visto che porta al secondo Mondiale consecutivo per le azzurre, scrive Alessandra Bocci su La Gazzetta dello Sport. E’ una gara molto sentita quella che si giocherà a Salerno fra Juve e Roma (ore 16.30, diretta su La7 e Timvision), protagoniste della edizione precedente, vinta dalle bianconere. La Roma arriva all’appuntamento con l’entusiasmo dello scudetto conquistato, la Juve è decisa a riprendersi la scena per evitare una stagione da zero titoli. La partita è interessante dunque per più di un motivo: darà un’ultima risposta sullo stato di forma delle ragazze che poi si ritroveranno per il lungo raduno premondiale, ma soprattutto servirà a stabilire se la Juve davvero ha passato lo scettro alla Roma dopo anni di dominio indiscusso. La Roma vincendo potrebbe rendere unica la sua stagione, conquistando tutti e tre i trofei italiani. Da Salerno passa anche il futuro della Nazionale, visto che circa la metà della delegazione azzurra in Australia e Nuova Zelanda sarà composta da calciatrici che giocano nella Juve e nella Roma. Al grande innamoramento del pubblico per le azzurre nel 2019, in Francia, è seguita la delusione dell’Europeo. Ora resta la voglia di ripartire, con la seconda qualificazione consecutiva al torneo più importante. Il girone dell’Italia non è semplice: le ragazze sono inserite nel gruppo G con Svezia, Sudafrica e Argentina. Sarà importante partire con il piede giusto, proprio come accadde quattro anni fa a Valenciennes. La Rai si è aggiudicata i diritti per le partite dell’Italia, che quindi saranno ancora una volta trasmesse in chiaro, anche se il fuso orario non favorisce di certo lo share. Ma la buona notizia è che l’Italia delle donne non sarà oscurata, come si temeva fino a qualche settimana fa.