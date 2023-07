Roma, ecco lo sponsor per tre anni: torna la 10? Ma il precampionato è da definire

La notizia era nota da tempo, ma l’ufficializzazione è stata emozionante , scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . La Roma dalla prossima stagione (e per tre anni) tornerà a vestire maglie Adidas . Non sono state fornite cifre ufficiali sulla sponsorizzazione tecnica, ma si parla di cinque milioni a stagione di fisso più bonus. Giovedì, comunque, ci sarà la presentazione , anche se le anticipazioni ufficiose (più o meno corrette) nelle ultime settimane non sono mancate.

Intanto, saltata la trasferta in Corea del Sud per il mancato pagamento da parte degli organizzatori, resta in ballo l’amichevole contro il Tottenham a Singapore del 26 luglio. Cancellandola si pagherebbe una penale, ma la Roma potrebbe valutarlo se riuscirà ad avere un ritiro bis – dopo quello di Trigoria – in Portogallo. Alternativa è l’Austria, ma Mou preferisce l’aria di casa.