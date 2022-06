Roma e Zaniolo, è gelo

Rischia davvero di diventare il tormentone dell’estate, se non lo è già, per alcuni versi, scrive Andrea Pugliese sul La Gazzetta dello Sport. Ma anche il faccia a faccia (doppio) di ieri tra Tiago Pinto e Claudio Vigorelli non ha portato da nessuna parte. Sul banco c’era ovviamente il futuro di Nicolò Zaniolo, futuro che resta ancora in bilico ed incerto. Ieri, infatti, dai due incontri non è venuto fuori nulla di nuovo. Non siamo ancora al gelo totale, di certo si tende velocemente verso il grande freddo. Perché anche se i rapporti tra Tiago Pinto e Vigorelli (l’agente di Nicolò) sono molto buoni, la realtà è che la situazione è di stallo.