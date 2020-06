Roma, è uno Zaniolo in stile Totti

Nicolò Zaniolo, che il 2 luglio compirà 21 anni, sta bruciando i tempi per tornare a disposizione di Fonseca, sentendo intorno a sé la fiducia di tutto l’ambiente e della società, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. I tifosi lo osannano tanto che qualche giorno fa alcuni poliziotti di Anzio sono intervenuti al porto mentre il giocatore e la fidanzata rientravano da Ponza in barca: “Siamo abituati ad avere a che fare con calciatori famosi, ma una folla così grande l’abbiamo vista soltanto per Totti”

AncheDan Friedkin – tornato sotto traccia a trattare con Pallotta l’acquisto del club – sa già che Zaniolo deve essere uno dei punti fermi di ciò che verrà. Non è un caso, in fondo, che la sua sia già la maglia più venduta, insieme a quella di Dzeko.

Archiviata l’operazione della scorsa settimana ai turbinati del naso, che lo aiuteranno a migliorare di parecchio la sua respirazione – finora al 30% delle sue possibilità – e quindi anche ad infortunarsi di meno, da domani Zaniolo tornerà in campo aggregato alla Primavera, ricominciando i contatti che non penalizzino il volto.

Il piano è che una decina di giorni di questo lavoro lo rendano pronto per Fonseca, ed a quel punto sarà solo conto alla rovescia. Certezze non ve ne sono, ma l’orologio si sposta di giorno in giorno più indietro. Il rientro è previsto per la sfida col Verona (15 luglio), ma c’è chi sogna addirittura la sfida contro l’Udinese, in programma proprio nel giorno del suo compleanno, il 2 luglio.

Una cosa però è certa: la Roma non ha nessuna intenzione di rischiare. Zaniolo, tra l’altro, sarà inserito anche nella lista Uefa, ma a Trigoria c’è la piena cognizione che, proprio per la sua struttura fisica, il ragazzo avrà bisogno di tempo per tornare al massimo, ma la Roma non ha fretta, perché Nicolò fa parte del progetto.

La dirigenza è disponibile anche ad un rinnovo di contratto, perché Nicolò ha uno degli stipendi più bassi della rosa.