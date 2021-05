Roma e Sassuolo, caccia alla Conference League che vale 20 milioni

Corsa al 7° posto, conta per l'Europa e per il mercato

Questo è il momento di mettere in campo la ragione, perché – soprattutto per la Roma - non centrare una manifestazione europea innescherebbe una serie di effetti collaterali da non sottovalutare, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Inutile nasconderlo, la Roma ha un vantaggio sul Sassuolo non solo in fatto di punti (2), ma anche di differenza reti in caso di arrivo in parità, visto che gli scontri diretti sono finiti con due pareggi. Sancita la diversità, ci sono da annotare le cose in comune, ovvero due avversari senza motivazioni – uno Spezia in vacanza e una Lazio senza obiettivi reali – e i rispettivi allenatori con la valigia in mano: Paulo Fonseca per mancato rinnovo, Roberto De Zerbi perché atteso da leopardiane «magnifiche sorti e progressive», probabilmente allo Shakhtar Donetsk, guarda caso proprio il club che ha fatto grande il portoghese. "Mi sembra che i giocatori siano motivati – dice asciutto Fonseca nella conferenza di commiato –. Tutti qui abbiamo la consapevolezza che è importante vincere per arrivare in Europa il prossimo anno". Non è un mistero che le italiane – ma soprattutto la Roma – approdino alla manifestazione con le stimmate riservate alle favorite. Così un ragionevole approdo ai quarti o alle semifinali, varrebbe circa 15 milioni («market pool» compreso), mentre una finale ne varrebbe circa 20, escludendo gli incassi da botteghino che dovrebbero ritornare. Non basta. I risultati conseguiti varranno anche per il ranking e quindi, una volta riammessi alle coppe più importanti, per avere collocazioni migliori. Proprio per questo i Friedkin e José Mourinho – a dispetto delle complicazioni dei turni infrasettimanali – non vogliono perdere l’occasione di aumentare il budget per il mercato e potenziare una rosa che potrà tornare a contare su Zaniolo. Quanto basta per puntare – tesoretto e uscite permettendo (Santon va verso il Basaksehir) – su un attaccante come Abraham del Chelsea, che Mourinho conosce bene. Per questo il 7° posto serve. Ovvio che il Sassuolo non ha addosso la stessa pressione della Roma, ma essere più leggeri a volte è un vantaggio.