Roma e Lazio su con la forza delle idee chiare

L'anno scorso sono rimaste entrambe fuori dalla Champions, costrette ad assistere da lontano al duello delle milanesi per lo scudetto. Neanche dodici mesi dopo, scrive Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport, il quadro è però radicalmente cambiato: il riscatto Capitale, di Lazio e Roma, non è ancora definitivamente compiuto - perché la strada è ancora piuttosto lunga - ma al momento la classifica parla chiaramente. Ci sono loro dietro al Napoli, con due progetti tecnici completamente differenti, con due società che più distanti non potrebbero essere, due allenatori agli antipodi per il modo di fare e intendere calcio, ma con un tratto comune: aver scelto entrambe una strada precisa, senza tentennamenti, ripensamenti, contraddizioni. Perché l'errore, spesso, è quello di fare le cose a metà. Una strada diversa, ma altrettanto chiara, hanno percorso invece i Friedkin, che - si può dire? - rappresentano oggi la proprietà perfetta, che qualsiasi allenatore e qualsiasi pubblico dovrebbero augurarsi. Silenziosi e ambiziosi, capaci di puntare su un grande tecnico come Mourinho per mettergli a disposizione - in questo caso - calciatori affermati e "sicuri". Con loro sono arrivati Rui Patricio, Smalling, Matic, Wijnaldum, Dybala: mettete insieme le loro centinaia - sì centinaia, basta fare i conti - di presenze complessive in Champions e capirete qual è il progetto.