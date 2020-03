Roma e Italia. Zaniolo va di corsa tra allenamenti e…playstation

Da una parte c’è mamma Francesca, dall’altra la fidanzata Sara, su cui il gossip racconta di un rapporto che vive di litigi e riavvicinamenti, ma anche di un amore forte, intenso, vero.

Il mondo attuale di Nicolò Zaniolo balla tutto qui, come riporta andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, tra le due donne della sua vita (l’altra è la sorella Benedetta, “ferma” a La Spezia con papà Igor). E in quel mondo lì, nella casa dell’Eur, Nicolò vive la sua quarantena. Con un obiettivo fisso in testa: il giorno del rientro, quello in cui potrà rimettere piede in campo.

La sua vita non è che sia cambiata di molto, non essendo uno che si concedeva stravizi o serate mondane. Gli manca fare una passeggiata, è ovvio. Ma riempie le giornate con le serie tv, Netflix a go-go, un occhio a Celebrity Hunted per ammirare le avventure di Francesco Totti (che è stato un idolo, ma è anche il suo padrone di casa…) e poi tante ore di sonno. C’è anche la playstation, con partite online infinite con compagni di squadra e non.

E poi c’è il recupero, che a conti fatti è la cosa più importante. Perché da quel maledetto 12 gennaio in cui il ginocchio ha fatto crac sono passati oltre due mesi e le sensazioni migliorano di volta in volta. Zaniolo lavora per circa due ore ogni pomeriggio, a volte anche due e mezzo. Tutte di filato, spesso anche collegato in video con i preparatori e i fisioterapisti della Roma. Tanto ghiaccio e poi posture ed esercizi. Le sensazioni, i movimenti, anche i sorrisi (molti) o le eventuali preoccupazioni (quasi nulle). A motivarlo c’è proprio la voglia di tornare a giocare forte come prima.