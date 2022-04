Roma è con Mou. Caccia alla Coppa: un tifo Special per lui

Il tecnico incarna l’essenza del romanismo essendo riuscito a compattare tutta la tifoseria

Mourinho ormai non è più l’allenatore della Roma: è la Roma stessa. Il portoghese incarna l’essenza del romanismo essendo riuscito a compattare tutta la tifoseria, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. E’ lui il frontman di una squadra che ha due punti in più rispetto a quella di Fonseca. I numeri degli spettatori non mentono. La Roma sfida Milan ed Inter come numero di presenze allo stadio. Il grosso si deve a Mourinho, capace di far affluire 65mila personma domenica contro l’ultima in classifica e che giovedì ne porterà 70mila. Quella del portoghese è una sorta di chiamata alle armi.