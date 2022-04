Roma e Atalanta, tutto in una partita. Mou e Gasp si giocano la stagione

Il bivio, per i due allenatori, ha le stesse sembianze: gioia estrema o stagione nera

Il bivio: da una parte i sogni di gloria e le speranze di prendersi un trofeo europeo, dall’altra la delusione, le probabili critiche, una stagione con i contorni del fallimento si legge su La Gazzetta dello Sport. Mourinho e Gasperini si giocano tutto in una partita. In Conference League la Roma ha l’opportunità di avvicinarsi ad un successo, trionfo lontano 61 in anni in Europa per in giallorossi, con l’ultimo trofeo conquistato 14 anni fa con Spalletti. In Europa League i bergamaschi inseguono la seconda semifinale internazionale di sempre, con la possibilità di arrivare ancora più lontano. La Roma avrà davanti il Bodo Glimt, che in tre confronti stagionali ha lasciato alla squadra di Mourinho la miseria di un punto. Il bivio, per Mou e Gasp, ha le stesse sembianze: gioia estrema o stagione nera. I tifosi sono convinti che con l’allenatore portoghese la squadra sia destinata a crescere, perché capace di farsi acquistare dai Friedkin i calciatori utili per sognare. Nel frattempo si sono riversati allo stadio: stasera si giocherà in uno scenario simile alla semifinale di Champions contro il Liverpool.