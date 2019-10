Roma, doppio sogno: sconto per Fonseca e attacco più ricco

Ritorno in panchina già per Roma-Milan: la speranza di Paulo Fonseca dopo la sfuriata post Cagliari contro l’arbitro Massa che gli è costato il cartellino rosso e una squalifica di due giornate, come riporta Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Giovedì c’è l’appello che potrebbe togliere una giornata al tecnico portoghese, consentendogli quindi di essere in panchina nella sfida del 27 ottobre. Quasi sicuramente lo stesso Fonseca sarà presente all’udienza per provare ad alleggerire la sua posizione

Il secondo desiderio del tecnico giallorosso è legato al campo, in particolare ai recuperi di Under, Perotti e Mkhitaryan, da affiancare a Kalinic che con la Samp farà il suo debutto da titolare.

Stamattina Dzeko si sottoporrà alla visita di controllo dopo l’intervento subito per la doppia frattura dello zigomo, a cui è stata applicata una vite. Anche lui punta a tornare in campo contro il Milan, indossando una mascherina protettiva.