Roma, doppio colpo. Sprint Kamara e Maitland-Niles per un ritorno da Special One

Mou insiste per gli acquisti: si tratta con Marsiglia e Arsenal

Sul mercato la vera difficoltà per Pinto c’è stata e c'è nelle cessioni, scrive Massimo cecchini su La Gazzetta dello Sport. perché i vari Santon, Fazio, Reynolds e Diawara non hanno file di estimatori, anche se per il terzino americano si stanno muovendo Bruges e Anderlecht. Il centrocampista però serve, e se lo scambio alla pari Villar e Vecino non convince i giallorossi per ora, si sono riallacciati i rapporti col Marsiglia, che in estate trasformerà il prestito di Under e Pau Lopez in acquisti. Morale: i francesi sborseranno 20,5 milioni, ma una (piccola) parte potrebbe essere abbonata se Kamara – in scadenza di contratto a giugno – si trasferisse subito a Trigoria. L’alternativa è sempre Grillitsch dell’Hoffenheim, anche lui in scadenza a giugno, mentre Ndombelé del Tottenham, che ha avuto rapporti non facili con Mou, non gradirebbe ritrovarlo. Intanto si prova a chiudere per Maitland-Niles dell’Arsenal. Gli inglesi sono disponibili al prestito con diritto di riscatto , ma per far scattare l’obbligo vogliono poche presenze e una cifra finale di 15 milioni, mentre la Roma vorrebbe il contrario per le presenze e una somma non superiore ai 10 milioni per averlo. Insomma, è un lavoro ai fianchi, sapendo per giunta – Xhaka insegna – che l’Arsenal è un osso duro. Nel domino giallorosso, poi, Maitland-Niles consentirebbe la cessione in prestito di Calafiori al Cagliari, in attesa del ritorno di Spinazzola. E chissà che non sia proprio lui, il vero “colpo” invernale.