Ci sono storie che nascono subito e altre che invece fanno fatica a decollare, nonostante ci sia la voglia di entrambe le parti di stare insieme. Esattamente come quella tra la Roma e Tony D'Amico, l'uomo che un po' per tutti è il candidato forte a diventare il nuovo direttore sportivo del club giallorosso. Ma c'è un però: il fatto che D'Amico è a tutti gli effetti ancora sotto contratto con l'Atalanta (fino al 30 giugno 2027). Un fattore non ad poco. Lo scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. La situazione è ancora ferma, l'ex direttore sportivo è stato rimosso dal ruolo e dalle sue funzioni ma, tanto per capirsi, non è stato ad esempio licenziato. E quindi, per risolvere la cosa, la Roma ha una sola strada: andare a trattare direttamente con l'Atalanta. Gasperini brama dalla voglia di iniziare a lavorare davvero sull'allestimento della rosa del prossimo anno e questa situazione in tal senso non può certo aiutare. Probabilmente dovrà prendere in mano la cosa la proprietà giallorossa, magari già nella settimana che sta per iniziare e soprattutto se Ryan Friedkin tornerà a Trigoria come è prevedibile.