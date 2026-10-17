Due sospiri di sollievo, anzi uno e mezzo. Gli esami strumentali, ai quali si sono sottoposti ieri Manu Koné e Paulo Dybala, non hanno riscontrato problemi gravi dopo il doppio stop nella sfida col Real. Il francese, che aveva abbandonato l'Olimpico in lacrime dopo 15', ha rimediato una lesione di primo grado "non significativa" al bicipite femorale destro. Previsti - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - circa 20 giorni di stop con rientro in campo tra la gara col Manchester United del 3 novembre e quella col Sassuolo 5 giorni dopo. Nessun problema, invece, per Dybala che resterà riposo contro il Genoa a causa di un affaticamento al polpaccio. L'obiettivo è tornare contro Slovan e Napoli, quando dovrebbe rivedersi pure Cristante in fase di recupero (infiammazione al ginocchio destro).