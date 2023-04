Roma, da Boniek al ritorno di Gandini: i Friedkin cercano il dopo Berardi

Salutato Pietro Berardi, i Friedkin sono alla ricerca di una nuova figura dirigenziale. Detto che ovviamente dovrà curare i rapporti istituzionali, in particolar modo quelli relativi al progetto stadio, il nuovo Ceo della Roma dovrà rispondere anche un altro requisito: servirà qualcuno che si occupi della parte sportiva, a tutto campo ma anche nello specifico, dunque calcistica. Non sorprende quindi che tra i vari profili setacciati dai Friedkin ci sia anche quello di Zibi Boniek. Oltre all’ex bello di notte, attualmente vicepresidente Uefa, la proprietà ragiona anche su un cavallo di ritorno come Umberto Gandini, ora alla guida della Lega Basket di Serie A. Si fanno poi i nomi di Nepi, direttore generale di Sport e Salute e candidato alla promozione proprio da amministratore delegato, così come di Cozzoli, l’attuale presidente e a.d. dello stesso organismo. In corso di valutazione anche la promozione di Windell, direttore commerciale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.