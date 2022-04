Roma, corsa Champions: Mou fa il pompiere, ma i tifosi sognano sui social

Il tecnico parla di 5° posto come obiettivo massimo, ma la gente ci crede nonostante un calendario complicato

Le radio, nel giorno di Pasqua, prendono sostanzialmente una pausa. I social no, mai. Ma in ogni caso, tra etere e web, già da ieri c’era la convinzione che, se la Juventus avesse frenato in casa con il Bologna, la Roma avrebbe potuto continuare a credere nella rimonta Champions, scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it. Mourinho, almeno a parole, non ci pensa proprio, dice che a Trigoria corrono per il quinto posto al massimo, ma la sensazione è che nei prossimi dieci giorni la Roma si giocherà qualcosa in più della semifinale di andata di Conference League. Tre trasferte da vivere tutte d’un fiato di cui due, quelle in campionato, che saranno decisive anche per la corsa scudetto. Domani la Roma giocherà a Napoli, sabato prossimo in casa dell’Inter, giovedì 28 a Leicester.