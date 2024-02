Roma, come è sfrontato Huijsen: il futuro è tutto suo

È alto un metro e 95 e ha un fisico ancora acerbo, ma a Dean Huijsen – che compirà 19 anni in aprile – sono bastate 7 presenze in Serie A nella Roma per farsi notare, come riporta La Gazzetta dello Sport. Ha una personalità debordante, a tratti eccessiva: a Frosinone, segnato l’1-0 con un destro da fuori, ha reagito ai fischi con un gesto da censurare.