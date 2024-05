Roma, che taglio. Dei giocatori in uscita risparmia 40 milioni: ora ne servono 100

Ingaggi ridotti tra fine prestiti e cessioni

18 maggio 2024

Ľ Olimpico si prepara ai saluti. Da qualcuno considerati anche salutari, scrive Andrea Pugliese su. Perché domani sera contro il Genoa c'è una Roma all'addio, giocatori che andranno via per sempre, con buona pace (e anche gioia) di molti. E altri che anche loro potrebbero essere all'ultima passerella all'Olimpico. Cer to, poi c'è anche la questione del mercato in entrata, di quegli 8 giocatori (almeno) da prendere a tutti i costi. Il budget? Difficile immaginarlo, ci penserà Florent Ghisolfi (che dovrebbe dimettersi dal Nizza a breve per diventare il nuovo ds. giallorosso), ma per poter competere ad alti livelli

serve almeno un investimento di una cinquantina di milioni,

Sono tanti quelli che andranno via, in tutto undict. I due portieri Rul Patricio e Boer (il primo scadenza, i secondo andrà in prestito a giocare). E poi Spinazzola, anche lui in scadenza, anche se poi De Rossi un tentativo per averlo ancora con sé potrebbe farlo. Quindi i difensori Kristensen, Llorente ed Huijsen, che erano in prestito.

Torneranno alla casa madre anche Lukaku (Chelsea), Renato Sanches (Pag) e Azmoun (Bayer Leverkusen), per i cui riscatti sarebbero serviti 60,5 milioni (40 Lukaku, 11 Sanches e 12,5 Azmoun). Infine Smalling e Karsdorp, altri due che quasi sicuramente lascerannu Roma.

