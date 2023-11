Roma, che figuraccia

Lukaku non segna: la serie di gare con gol nel torneo si ferma a 14. Il tecnico all’inizio ha lasciato fuori Dybala e Cristante in vista della Lazio

Redazione

Altro che amichevole, come sospettava Maurizio Sarri che domenica attenderà i giallorossi nel derby. Si fermano in due, la Roma e Lukaku, scrive Pierfrancesco Archetti su La Gazzetta dello Sport, e ora nemmeno la qualificazione è aritmetica, perché il Servette terzo è ancora in corsa, seppur lontano. Per guadagnare il primo posto nel girone, i giallorossi dovranno attendere e impegnarsi anche nelle partite rimanenti. Lo Slavia adesso è davanti come differenza reti, criterio che decide vista la parità negli scontri diretti, risultato compreso.

Il verdetto non fa una piega: la Roma era a punteggio pieno ma non lo dimostra, sempre sottomessa, mai capace di muoversi in avanti sullo 0-0 e di reagire quando va sotto. Nemmeno un tiro nel primo tempo, come contro l’Inter, ed è la seconda volta da quando comanda Mourinho. Però le due uscite sono troppo vicine per non essere dati preoccupanti. Da 19 partite europee consecutive i giallorossi segnavano: adesso vengono bloccati.

Non riescono nemmeno a guadagnare un corner: 7-0 il bilancio. Nove anni fa, sempre a inizio novembre, Romelu Lukaku giocò l’ultima partita di Europa League senza segnare (Everton-Lilla). Nelle successive 14 gare di questa manifestazione il belga aveva sempre colpito, arrivando a 18 centri. Ma non è che Big Rom qui abbia buttato occasioni su occasioni: semplicemente non riesce mai ad arrivare alla conclusione. Sullo 0-0, la Roma a lungo gioca più all’indietro che in avanti, per l’attaccante più avanzato è difficile avere palloni sulla corsa: il suo compagno di reparto è Belotti, che diventa pure lui argine davanti alla propria area, e quando deve ripartire si incarta spesso contro avversari tignosi. Poi quando i giallorossi devono recuperare, ci sono anche un paio di corridoi buoni per il centravanti, ma gli altri non lo capiscono. Celik a un certo punto dovrebbe servirlo nello spazio aperto ma tira dritto, e il belga si infuria. Lo Slavia passa dopo 5’ nella ripresa. E poi non si fa più ingabbiare, anzi nel recupero sfiora anche il 3-0. Giusto così.

