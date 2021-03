Roma, c’è l’Ajax. Fonseca non trema: “Abbiamo fiducia, possiamo farcela”

A scorrere le notizie di quei giorni, si stringe il cuore, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Sono passati quasi 19 anni da quel dicembre 2002 in cui Ajax e Roma si affrontarono per la prima volta in una sfida ufficiale e, se non vedessimo sul tabellino dei marcatori Zlatan Ibrahimovic, verrebbe da pensare di star vivendo un passato sideralmente lontano. Ad Amsterdam i Lancieri battevano i giallorossi di Fabio Capello con un 2-1 santificato dalle reti di Ibra, Litmanen (assist di Ibra) e Batistuta. Era la seconda fase a gironi della Champions di quei tempi, che avrebbe fatto giocare il ritorno solo il 19 marzo successivo. In quel caso, 1-1 con gol di Van der Meyde e Cassano. Polvere di stelle, per certi versi. Quella era la Champions, e Roma e Ajax potevano permettersi campioni che fanno morire di nostalgia.

Ma di solo passato si muore. Così è impossibile notare come Antonioli e Stekelenburg sulle reti furono sfortunati, che anche Lobont e Chivu – in attesa degli anni giallorossi – erano dall’altra parte della barricata, e poi Litmanen… Ma di questo parleremo solo alla fine, perché adesso è tempo di presente e della voglia di Paulo Fonseca di ringhiare la propria ambizione. “L’Ajax è una bellissima squadra e fortissima, una delle più forti in Europa League. Ha un gran progetto europeo. Ci aspettano delle partite difficili. Hanno una scuola fortissima. Sarà dura, ma abbiamo le nostre possibilità. Li studieremo bene, penso che sarà un confronto equilibrato. Contro lo Shakhtar siamo stati bravi anche se era un avversario difficile. Stiamo bene, in fiducia e siamo motivati per questa sfida“. Anche il general manager Tiago Pinto non fa drammi. Anzi. “Ci troviamo di fronte a una squadra di alto livello come l’Ajax, che ha una grande storia nel calcio europeo. Hanno raggiunto le semifinali di Champions League da poco. Sarà una sfida avvincente e cercheremo di andare avanti noi. Sarà il confronto più intrigante dei quarti, entrambe le squadre cercano di giocare in modo aggressivo“.