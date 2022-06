Roma, c’è il regista: è Matic

Perso Mkhitaryan, ecco Nemanja: svincolato dallo United e pupillo del portoghese, firmerà per un anno a 4,2 milionicon opzione per il rinnovo

Lo ammettiamo, se José Mourinho ci facesse una telefonata per convincerci a preparargli la cena, forse ci penseremmo su, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Con queste premesse, nessuna sorpresa che, quando a Nemanja Matic è arrivata la chiamata dello Special One per proporgli di venire alla Roma, il centrocampista serbo abbia virtualmente preparato le valigie. Infatti, nonostante le smentite che nelle ultime settimane giungevano da Trigoria intorno al 33enne centrocampista serbo, il profilo era quello che serviva alla Roma . Occorreva poi che si creassero le condizioni economiche per fare una offerta giusta, e la piattaforma è stata edificata grazie all’addio di Mkhitaryan.

D’altronde, che Matic piacesse all’allenatore portoghese era un’affermazione senza tema di smentite. Bastava leggere le parole che gli aveva riservato solo un paio di settimane fa. "Non mi piace parlare dei giocatori di altre squadre, non penso che sia una cosa buona per me, per il club e per loro – aveva spiegato –. Ma tutti conoscono qual è il mio rapporto con Matic. È uno dei ragazzi che ha la mia fiducia. Insieme abbiamo vinto e abbiamo combattuto. È un giocatore fantastico, però questo è il tipo di risposta che non va bene né per me né per lui".