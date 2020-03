Quattro motorette Ape griffate Roma in giro per le strade deserte della città. Ma nessun blocco, perché hanno distribuito circa 200 splendidi pacchi dono che la Roma ha pensato di regalare ai suoi abbonati over 75 in questo momento di difficoltà. Dentro pasta, riso, caffè, zucchero, sale, biscotti, tonno, marmellata, birra, acqua e tanto altro ancora, compresa una copia della Gazzetta dello Sport.