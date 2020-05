Roma, caccia al gol. Schick-Lipsia ok, poi si preparerà l’assalto a Kean

James Pallotta – forse suo malgrado ancora al timone della Roma in epoca di coronavirus – ha ripreso i contatti (mai persi, peraltro) con Franco Baldini per farlo tornare a muovere al fianco del d.s. Petrachi, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Comprensibile. Sarà un’estate (o un autunno) all’insegna di tante trattative, in cui le cessioni avranno un ruolo rilevante, e così il proprietario della società vuole avere la certezza che nulla sia trascurato, anche se Baldini, come sempre, non ha alcuna intenzione di invadere spazi non di sua competenza. In ogni caso, c’è bisogno di fare cassa. Per questo la questione del riscatto da parte del Lipsia di Patrik Schick, entro il 15 giugno andrà definita. E arrivano segnali abbastanza positivi.

Com’è noto, la società tedesca ha intenzione di acquistare l’attaccante ceco, ma in tempi di Covid-19, vorrebbe uno sconto sul prezzo fissato, 28 milioni più 1 in caso di (probabile) qualificazione in Champions League. Naturalmente, anche la Roma di questi tempi ha bisogno di liquidità e così sarebbe disponibile a fare un piccolo sconto, intorno ai 3 milioni, a patto che il pagamento non avvenga in un anno e mezzo, come concordato, ma in un’unica soluzione.

A quel punto, la liquidità acquisita potrebbe rappresentare anche una boccata d’ossigeno in vista delle mosse successive che attendono il club, prima fra tutte quella di cercare un vice Dzeko.

E a questo punto diventa centrale la figura di Mino Raiola. C’è chi dice che si stia interessando anche al trasferimento di Pedro, in scadenza di contratto dal Chelsea, è che è stato offerto anche alla Roma. Il procuratore sarà importante per tentare il gran colpo, ovvero ottenere in prestito con diritto di riscatto dall’Everton l’ex juventino Moise Kean. Impresa non facile, ma che Raiola potrebbe orchestrare al meglio.

La Roma è interessata a Nahuel Bustos, attaccante del Talleres, e a Cucurella, terzino sinistro del Barcellona in prestito al Getafe.