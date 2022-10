Roma, caccia ai gol. Abraham-Belotti coppia d’emergenza: ma chi resta fuori?

Nel 3-5-2 visto in Spagna l'inglese è portato a fare più il riferimento offensivo e il Gallo pronto a girargli intorno o andare negli spazi

Da Siviglia la Roma è tornata con una certezza in più: Abraham e Belotti possono giocare insieme, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport .

In casa giallorossa si va a caccia di gol che senza Dybala dovranno arrivare dagli altri. Giovedì si è visto un 3-5-2 che potrà essere riproposto durante le partite con Abraham portato a fare più il riferimento offensivo e Belotti pronto a girargli intorno o andare negli spazi.

La scelta, però, era stata fatta anche in funzione della squalifica di Zaniolo che contro la Sampdoria tornerà. Con lui titolare ecco la riproposizione del 3-4-2-1 con Nicolò e Pellegrini alle spalle di uno tra Belotti e Abraham. Finora Zaniolo non ha ancora segnato e manca al gol in campionato da quasi 10 mesi (contro l’Empoli il 23 gennaio l’ultima volta).