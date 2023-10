Roma, boccata d’ossigeno. Dybala due assist, Lukaku colpisce, Mou respira

Un gol per tempo, bis di Pellegrini. Ma il gioco non c’è ancora e la difesa balla

Redazione

Al fischio d’inizio, il segno dell’umore dei tifosi giallorossi nei confronti di José Mourinho e dell’Armata Brancaleone sconfitta tre giorni prima dal Genoa è questo: applausi e cori. Insomma, il derby regionale che vede il Frosinone tuttora guardare dall’alto sia Roma che Lazio, depenna subito la parola contestazione dal dizionario, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, offrendo alla squadra dello Special One l’occasione per il riscatto. Occasione che - sotto gli occhi attenti dei Friedkin - non viene sprecata, perché i padroni di casa vincono grazie a un 2-0 santificato dalle reti di Lukaku e Pellegrini, chirurgici nello sfruttare i due assist di Dybala e nel mettere in vetrina quella qualità della rosa che la classifica e il gioco per il momento non evidenziano.

Lo Special One, visto gli infortuni, sceglie di confermare Cristante nella difesa a tre, dando fiducia in mediana a Bove al fianco di Paredes. Riconsegnate le fasce all’antico tandem Karsdorp-Spinazzola, è l’attacco chiamato a fare la differenza, con Dybala e Pellegrini a supporto di Lukaku.

La Roma meglio nella ripresa, quando sembra apparentemente in controllo, grazie a un Dybala che, spremendo energie, al 12’ dribbla sulla linea di fondo e costringe la difesa al salvataggio alla disperata. Un paio di minuti più tardi è Bove a impegnare Turati, prima che il baricentro dei giallorossi non si abbassi pericolosamente. Intendiamoci, la cosa è voluta, visto che nelle praterie che si aprono Lukaku, Dybala, Pellegrini e Bove vanno al tiro da buona posizione - sempre senza inquadrare la porta - e altre ripartenze vengono sprecate in rifinitura. Toccherà alla Coppa far capire se Mou e i suoi hanno davvero superato la nottata.

